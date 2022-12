Chayenne van Aarle, Miss Belgique 2022, fait le bilan de son année et annonce ses futurs projets avant de rendre sa couronne: «Je me vois comme la sœur de David Jeanmotte» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La semaine passée, Chayenne van Aarle, la Miss Belgique en titre, était à Sharm-el-Sheik, en Égypte, à l’invitation de TUI et du Baron Resort, pour accompagner les 32 finalistes de l’édition 2023 du concours. Sur place, elle a pris la pose pour les photographes, a tourné des spots télévisés et répondu aux interviews.

de videos

Chayenne, votre année de Miss touche tout doucement à sa fin, quel bilan en tirez-vous ?

J’ai vraiment appris plein de choses sur la vie, sur moi-même, sur le monde des Miss, du glamour et des médias, sur les gens qui critiquent aussi. La chose la plus importante, je pense, c’est de ne pas oublier les gens qui ont cru en moi et qui sont toujours là. Il ne faut jamais oublier d’où on vient et s’accepter pour vivre sainement.