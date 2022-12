«Tu nous manques encore et pour toujours»: cinq ans après la mort de Johnny Hallyday, Laeticia Hallyday rend hommage au Taulier en dévoilant une vidéo très intimiste

Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday décédait à l’âge de 74 ans, au sein de sa propriété de Marnes-la-Coquette. Une annonce qui avait provoqué une grande émotion en France, et pas que.

Cinq ans plus tard jour pour jour, Laeticia Hallyday a rendu hommage au Taulier sur Instagram : « 5 ans déjà que tu es parti, 5 ans qui me paraissent un siècle, une éternité… tu nous manques encore et pour toujours. Tous les 5 décembre ne sont plus des jours ordinaires mais de toute façon elles sont rares les journées sans toi… Rares car en vérité nous vivons ensemble chaque moment et c’est certainement toi qui m’aides à reprendre goût à la vie, à retrouver un sens à mon existence, car je sais que tu ne voudrais pas que nous soyons malheureuses. C’est grâce à toi que nous arrivons à nous reconstruire », écrit la maman de Joy et Jade, qui partage des moments très intimes en compagnie de Johnny.