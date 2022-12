Triple épidémie en Belgique: le ministre Frank Vandenbroucke s’inquiète de la pression dans les hôpitaux, «c’est le moment d’être prudent et de ressortir son masque»

« La pression sur le personnel soignant dans les hôpitaux est vraiment quelque chose qui doit nous préoccuper », a affirmé le ministre dans les pages du journal La Dernière Heure. « Il y a des difficultés à répondre à la demande au vu de la pénurie de personnel soignant ».

Alors que chez nos voisins français, le gouvernement réfléchit sur un retour du port du masque obligatoire, Frank Vandenbroucke serait plus en faveur d’une « culture du masque ». « S’il y a des gens qui veulent porter un masque FFP2 parce qu’ils se sentent fragiles, des gens plus âgés dans un tram ou un bus, ils ne doivent pas être gênés », estime-t-il. « C’est normal, comme ça doit devenir normal de ne pas sortir quand on est malade. Je dirais presque un comportement qu’il nous faut adopter selon les contextes. Et au vu du contexte actuel, c’est le moment d’être prudent et de ressortir son masque selon les situations, les transports et certains lieux clos par exemple ».