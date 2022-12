Guerre en Ukraine: la Russie réduit le nombre de missions au-dessus de l’Ukraine

Actuellement, il y a encore quelques dizaines de missions aériennes quotidiennes, alors qu’en mars, elles pouvaient atteindre le nombre de 300, précise sur Twitter le ministère britannique de la Défense.

L’armée de l’air russe a perdu plus de 60 appareils rien qu’au cours de la semaine dernière, notamment un bombardier tactique Sukhoi Su-24 et un chasseur Sukhoi Su-25, ajoutent les services britanniques. Il semblerait que la diminution du nombre de missions soit notamment due à la pression constante exercée par les défenses anti-aériennes ukrainiennes, aux restrictions des heures de vol disponibles pour les avions russes et au mauvais temps.