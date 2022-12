Une soirée citoyenne organisée ce jeudi au Delta à Namur

Le service citoyenneté de la Province de Namur organise une « soirée citoyenne » ce jeudi 8 décembre dès 18h30 au Delta, à Namur.

Elle est mise sur pied pour orienter les citoyens désireux de s’engager. « L’objectif de cette soirée est de permettre aux participants d’échanger et de partager leurs expériences, leurs envies, leurs questions et leurs doutes, entre ceux qui ont déjà franchi le pas, qui se sont engagés dans des projets citoyens et ceux qui aimeraient se lancer », communique l’organisation. « De l’idée à la mise en place du projet grâce au soutien financier de la Province, en passant par les démarches administratives et pratico-pratiques, cette soirée est l’occasion pour tous ceux et toutes celles qui le souhaitent de mettre le pied à l’étrier et d’obtenir de nombreuses clés pour ce faire. »