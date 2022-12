Attention pour la Saint-Nicolas: ces 4 jouets présentaient «un risque grave»! (photos)

Afin de s’en assurer, le SPF Economie a mené en 2021 une campagne de contrôle. L’objectif était de contrôler la sécurité et la conformité des jouets mis sur le marché destinés aux enfants de moins de 3 ans ainsi que les autres jouets à prendre dans la bouche. La campagne devait ensuite déboucher sur le retrait du marché des jouets non conformes et/ou dangereux.

La Saint-Nicolas et les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et beaucoup de parents pensent à gâter leurs enfants avec des jouets amusants. Mais ces jouets sont-ils vraiment sûrs ?

Une attention a également été prêtée aux exigences administratives et à certains éléments de la documentation technique, à savoir l’évaluation de la sécurité, la liste des substances et matériaux utilisés, la déclaration CE de conformité et les rapports de test.