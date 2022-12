Décès d’Antonio, 14 ans, à Hornu: le procès reporté à cause du Covid!

Une nouvelle tuile pour les parents d’Antonio Di Michele. Le procès de deux médecins (urgentiste et pédiatre) d’Epicura Hornu pour homicide involontaire de leur ado par défaut de prévoyance ou de précautions – un drame qui remonte au 28 novembre 2015 – est reporté à mi-janvier 2023. Le président de séance a averti les parties ce week-end : il a le Covid et ne peut siéger.

« J’avais eu l’appréhension tout récemment de devoir subir ce lundi une éventuelle absence pour cause de Covid… et voilà que c’est le président de la chambre lui-même qui annonce qu’il est empêché », confie Me Dimitri Rutigliano.

Pour rappel, Antonio est décédé à son domicile après pourtant un passage aux urgences. Mais il avait été renvoyé chez lui par les médecins.

La famille d’Antonio, lors de l’ouverture du procès en septembre dernier. - G.M.

Dossier médical

L’avocat explique que depuis le début, il a annoncé à ses clients qu’a priori, la portée essentielle du procès était civile. « Mais nous avons été heurtés d’entrée de jeu par l’absence d’écoute de la part des responsables de l’hôpital. Déjà, voir les médecins et l’hôpital sur le banc des prévenus et ensuite assister à une audience réservée à l’audition des prévenus et du collège d’experts est une consolation et l’occasion de révéler des éléments importants de l’enquête. Je continue à dire qu’Antonio n’a pas reçu le traitement adéquat. En vertu de son dossier médical, qui se trouvait à Epicura Hornu, les médecins auraient dû savoir que suite à sa splénectomie (ablation de la rate, ndlr) en 2007, en cas d’infection, il devait recevoir un antibiotique. Comme cela a été le cas lors d’une alerte passée. Ici, les médecins, non seulement ne se sont pas penchés sur le dossier médical d’Antonio, mais ils n’ont pas écouté ses parents, qui connaissaient parfaitement son dossier. »