Des terrains au micro durant la Coupe du monde: la nouvelle vie de Laurent Ciman au Canada

Adopté par le Canada depuis presque huit ans, Laurent Ciman doit désormais à ce pays sa première expérience en tant que commentateur sportif. Appelé par la chaîne RDS, il a commenté le match des Diables rouges contre le Canada et il retournera au micro ce lundi pour les deux rencontres des huitièmes de finale. « À la base, ce n’était que pour la Belgique et de temps en temps pour le Canada. Mais vu qu’ils sont éliminés, on m’a proposé de commenter d’autres équipes », précise-t-il avant de parler de cette nouvelle expérience.

Lire aussi Laurent Ciman, ancien Diable rouge, revient sur l’élimination en Coupe du monde: «Roberto Martinez? Je pense qu’il aurait pu rester!»

« Franchement, j’aime bien. Mais je sais de quoi je parle, donc ça ne demande pas une adaptation particulière. On me demande de parler de ce que j’aime. J’essaie de donner la meilleure version de moi-même et de m’ajuster à certaines choses. J’essaie de sourire un peu plus ou plus regarder les caméras. »

En plus de voir Laurent Ciman au bord des terrains de MLS, les Canadiens auront-ils donc aussi la chance d’entendre l’ex-Diable rouge à l’occasion de futures affiches de foot ? « Vu les échos que j’ai jusque maintenant, ça passe bien. Donc, pourquoi pas continuer. »