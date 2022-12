Tihange 2 sera déconnecté du réseau à partir du 31 janvier prochain

Après Doel 3, c’est au tour de Tihange 2 d’être définitivement déconnecté. La date légale de fermeture est le 1er février. Le réacteur ne sera déconnecté que le 31 janvier à minuit, et produira donc de l’électricité jusqu’à la fin du délai légal. En effet, il semble qu’il y ait encore suffisamment de carburant pour Tihange 2. La centrale ne fonctionnera toutefois plus à pleine puissance.

Après la fermeture de Doel 3 en septembre et de Tihange 2 en février, la Belgique ne comptera plus que cinq centrales nucléaires. Ces usines restantes doivent fermer en 2O25. Le gouvernement négocie actuellement avec l’exploitant Engie pour prolonger de 10 ans les réacteurs Doel 4 et Tihange 3, mais ces négociations se déroulent avec difficulté. Engie a précédemment confirmé que les négociations avaient pris du retard.