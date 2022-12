Al Strobel, connu pour son rôle dans la série «Twin Peaks», est décédé

Mark Frost, co-créateur de « Twin Peaks » lui a également rendu hommage sur Twitter : « Oh non… Mon cher Al… étant l’un de ceux assez chanceux pour avoir croisé sa route, quel gentleman merveilleux et chaleureux il était. Repose en paix, mon ami ». L’acteur Dana Ashbrook, qui jouait Bobby Briggs dans la série, a répondu : « Triste, triste nouvelle… J’adorais Al. Il était le plus gentil des hommes. Un incroyable conteur d’histoires… Et le voir rouler une cigarette à une main… de la pure magie ! »