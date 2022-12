Au procès des attentats de Bruxelles: deux jurés suppléants absents, des émotions et des explications

Les neuf accusés, sept détenus et deux libres, font face au jury constitué mercredi passé. Le dixième accusé, Oussama Atar est présumé mort en Syrie.

Comme la semaine passée, Osama Krayem, un des neuf accusés des attentats de Bruxelles, refuse une nouvelle fois de se lever pour donner son état civil à la présidente de la cour d’assises, Laurence Massart. Les autres ne tiennent pas rigueur de la pseudo-fronde du Suédois. Mohamed Abrini, Salah Abdeslam, Sofien Ayari, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa, Ali El Haddad Asufi, Smail et Ibrahim Farisi répondent aux sollicitations de la magistrate.

Bien que ce lundi soit dévolu aux explications sur le fonctionnement et les techniques d’une cour d’assises, l’émotion est palpable dans les couloirs du Justitia. Survivants de Zaventem et de Maelbeek, proches et familles de victimes, de nombreuses personnes sont venues ce lundi matin pour assister à ce procès aussi hors-norme qu’unique en Belgique. « C’est important pour moi d’être là, pour représenter ma sœur. Je suis là pour elle aujourd’hui », déclare Sarah Esmael Fazal dont la sœur, Sabrina, est décédée dans la station de métro bruxelloise, à son arrivée à la cour d’assises. « Je ne pense pas qu’ils m’apporteront des réponses (les accusés, NDLR). Je n’ai pas de haine envers eux, aucune haine. Je leur ai pardonné, je suis bien avec moi-même », conclut-elle.