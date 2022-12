Un match de Coupe du monde à la base d’une rupture: 24 jours après son mariage, Adriano se sépare

Quand il s’agit de faire la fête, Adriano, cette ancienne star du monde du football, sait comment s’y prendre. Son mariage avec la jolie Micaela Mesquita avait d’ailleurs fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Il faut dire que celui qui était footballeur brésilien durant de longues années avait mis les petits plats dans les grands avec sa compagne afin de marquer le coup et célébrer leur amour.

Un amour qui n’est plus d’actualité ! En cause, à la base, un match de la Coupe du monde… Concrètement, cet enfant terrible de la planète foot au Brésil s’est rendu chez des amis à Penha, dans le sud de son pays, pour assister au match du Brésil contre la Suisse. Le hic, c’est qu’il est rentré chez lui deux jours plus tard que prévu. Chose que cette coiffeuse de profession n’a pas appréciée.

La suite, c’est une rupture. En effet, ces derniers ne sont plus en couple : des disputes ont commencé et cela a mené à un arrêt ferme de leur relation. Ils ne se suivent même plus sur les réseaux sociaux, où Mesquita a supprimé toutes les photos d’elle avec Adriano. 24 jours, c’est donc la durée durant laquelle ils sont restés ensemble après leur mariage. On n’est pas loin d’un record…