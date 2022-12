Mohamed Abrini, un des accusés au procès des attentats de Bruxelles, s’énerve dans le box: «J’ai le sang qui bouillonne quand j’entends qu’il n’y a pas de vengeance dans votre État»

Au début du procès des attentats de Bruxelles, ce lundi au Justitia à Haren, un des accusés fustige une nouvelle fois ses conditions de détention, interrompant la présidente de la cour d’assises de Bruxelles en pleine explication de la procédure.

« J’ai le sang qui bouillonne quand j’entends qu’il n’y pas de vengeance dans votre État. Ça ne passe pas. Ça fait sept ans qu’on subit votre vengeance. On vous humilie, on vous met à nue, on vous met de la musique satanique à fond lors de nos transferts et on nous cagoule aussi. À Paris, ce n’était pas comme ça. Dans ces conditions, je vous le dis, je ne répondrai pas à vos questions », s’énerve Mohamed Abrini, dit « l’homme au chapeau » de Zaventem, vers midi.