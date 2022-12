L’Indonésie poursuit ses évacuations après l’éruption du volcan Semeru: les autorités mettent en garde contre le risque de coulées de lave froide

Au total, plus de 2 400 personnes ont quitté leur domicile pour se réfugier dans 11 abris suite à l'éruption du volcan dimanche matin. "L'armée, la police et les services d'urgence continuent d'évacuer les habitants du village de Curah Kobokan, où des nuages de cendres brûlantes et de lave froide pourraient arriver", a déclaré Abdul Muhari, porte-parole de l'agence des catastrophes naturelles.

Selon le porte-parole, il y a actuellement 2 489 personnes évacuées. L'état d'urgence a été déclaré pour une quinzaine de jours et des masques ont été distribués pour protéger les gens des cendres présentes dans l'air. De grandes cuisines ont été mises en place pour fournir de la nourriture aux personnes évacuées.