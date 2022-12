Plus de 30.000 tonnes de sel de déneigement stockées à Amay pour les routes communales de la province de Liège

Née d’un réel besoin, l’opération « Communes-Province, partenaires pour l’hiver » a été mise en place suite aux rudes hivers de 2009 et 2010. En effet, ces années-là, face au gel, à la neige et au verglas, la demande en sel fut telle que les villes et communes se heurtèrent à des difficultés d’approvisionnement et à une hausse des prix considérable. Dans le contexte économique que nous connaissons, il s’agit toujours aujourd’hui d’un partenariat chargé de sens !

Concrètement, la Province de Liège a mis en place une centrale d’achat de sel de déneigement et prend en charge la totalité des frais liés au stockage ainsi qu’aux opérations de manutention et de logistique. Les 78 villes et les communes ayant adhéré à la proposition provinciale et utilisant dès lors ce système ont la possibilité de commander une quantité de sel au mois de juin, période où les conditions d’achat sont plus favorables. Il s’agit donc bien d’une forme de soutien aux pouvoirs locaux qui ont la possibilité de réaliser des économies significatives. Et le retour sur l’expérience est tel depuis plus de 10 ans que ce marché-stock, ouvert à toutes les communes du territoire provincial liégeois – et même au-delà –, a récemment été renouvelé pour une période de quatre ans !