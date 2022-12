Patrick, 63 ans, n’en revient pas en recevant ce mail de son fournisseur d’énergie: «Je paie des impôts depuis 42 ans et avant cela, il n’y a jamais eu de problème»

Patrick Libbrecht, 63 ans, a reçu un e-mail de Luminus, l’informant qu’il ne remplissait pas les conditions pour l’octroi de la prime chauffage de 100 euros promise par le gouvernement. En cause ? Un problème au niveau du numéro de registre national.

Après de nombreux appels à Luminus, au SPF Economie, au Service de Médiation de l’Energie, et même à la commune, Patrick a finalement eu une réponse du SPF Economie, des semaines plus tard. Il se trouve que Patrick aurait deux conjointes, dont l’une est domiciliée à une autre adresse. Pour des raisons de confidentialité, il ne peut pas obtenir son identité. Pourtant, son attestation de composition de ménage ne mentionne que son épouse et lui.