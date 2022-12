Gaetano Sedici a été tué par un coup porté au hasard, selon un témoin

La cour d’assises de Liège a poursuivi lundi matin les auditions des témoins au procès de Lamine Fofana et des frères Mohamed et Imad M., poursuivis dans le cadre des émeutes qui s’étaient déroulées le 11 mai 2018 à Verviers.

Lamine Fofana (25 ans) est accusé de l’assassinat de Gaetano Sedici et de deux tentatives d’assassinats commises sur Ilyas Addarsi et Sohayb Chouaa. Les frères Mohamed et Imad M. comparaissent aussi comme accusés après avoir commis des faits de coups et de violation de domicile.