Deux hommes interpellés à Liège pour avoir siphonné des engins de chantier

Dimanche soir, deux Liégeois âgés de 26 et 46 ans, ont été privés de liberté à Liège pour avoir siphonné des réservoirs. Les suspects ont été repérés grâce aux images de vidéo surveillances.

Ils se trouvaient sur le quai Saint-Léonard et siphonnaient les réservoirs d’engins de chantier lorsqu’ils ont été repérés. La police est donc intervenue rapidement et a interpellé les deux suspects non loin du lieu où les faits ont été perpétrés.