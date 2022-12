Le magasin Makro de Lodelinsart continue de se vider de ses clients et ses rayons de se dégarnir

Ce lundi, le personnel est à son poste, même si le moral, lui, n’y est plus : « On espère tenir jusqu’à la fin de l’année. Et être payés… ». Les clients, qui s’étaient pressés au portillon à l’entame de la liquidation totale, sont aujourd’hui beaucoup moins nombreux. Il est vrai que les rayons ne sont plus guère approvisionnés. « Seul le rayon food l’est encore partiellement. Ce lundi matin, par exemple, des surgelés sont rentrés », explique le syndicaliste. Les autres rayons se vident peu à peu. Un problème informatique « bloque » les rabais à 20 %. « On parle d’une cyberattaque contre Metro en Belgique et en Europe. Elle dure depuis une semaine ». Certains mettent en doute cette explication. « C’est la seconde en un mois. En plus de 30 ans, on n’en avait connu aucune… »