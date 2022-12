Deux jeunes adolescentes gravement blessées dans une attaque au couteau en Allemagne

L’attaque s’est déroulée du côté de la ville allemande de Ulm, comme le rapporte le quotidien « Bild ». Des témoins de la scène ont immédiatement appelés la police ainsi que les services de secours. Les deux jeunes victimes seraient âgées de 13 et 14 ans et ont été transportées à l’hôpital. Leurs blessures seraient graves.

L’auteur des faits a pris la fuite et s’est réfugié dans un bâtiment où se trouvaient des réfugiés. L’auteur des fais et deux autres personnes ont été arrêtées. Le motif de l’attaque reste, à l’heure actuelle, inconnue. Selon les médias locaux, la police est arrivée sur les lieux en masse et avec des agents lourdement armés. La zone a été fouillée avec un drone. Mais il semble qu'il n'y ait plus de danger pour la population.