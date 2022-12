Ce serait fait pour Cristiano Ronaldo: il devrait signer à Al-Nassr et devenir l’athlète le mieux payé du monde!

Cette fois, c’est la bonne pour Cristiano Ronaldo ! Selon les informations de Marca, le Portugais va s’engager avec le club saoudien d’Al-Nassr, qu’il rejoindra dès le 1er janvier. Le Portugais y signerait un contrat des deux ans et demi en Arabie saoudite, et il empocherait un revenu total de 200 millions d’euros par an. Ce qui ferait tout simplement de lui l’athlète le mieux payé de la planète.

Quelques semaines après la rupture de son contrat à Manchester United, suite à ses déclarations explosives sur le club mancunien, Ronaldo aurait donc fini par trouver un nouveau point de chute, loin de l’Europe et des sommets du football mondial.