Basket: Un 80e anniversaire dignement fêté au Royal Casino Spa Basket

Du monde et même du très beau monde, puisqu’outre de multiples personnalités, Jean-Pierre Delchef, président de l’AWBB, avait tenu à être présent. « Le club de Spa fait incontestablement partie du patrimoine francophone de notre basket », observait-il. « Et s’il a actuellement décidé de faire un pas en arrière, je suis persuadé que c’est reculer pour mieux sauter : les séries régionales et nationales ne sont pas loin. »

Il remettait ensuite une plaquette commémorative à Michel Collard, qui tenait à mettre en exergue l’ensemble des bénévoles qui ont fait la renommée du matricule 91. Un matricule 91 dont le nombre d’affiliés est en constante augmentation avec actuellement plus de 250 membres. En route pour le centenaire !