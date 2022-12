Benjamin du «Meilleur pâtissier» fait le bilan de son aventure: «Personne n’aurait misé sur moi»

Quel est votre état d’esprit avant cette finale ?

Je reste fidèle à mes ambitions : je veux à la fois m’éclater et me surpasser. Je me suis battu tout au long de la saison, comme un marathonien. A chaque épreuve, je me remettais en question. Plus la compétition devenait intense, plus je puisais l’énergie qui me restait. Comme quoi, ce ne sont pas les meilleurs qui vont en finale. Certains peuvent perdre leurs moyens après une seule critique. Personnellement, j’écoutais chaque remarque pour progresser. Au départ, personne n’aurait misé sur moi. D’ailleurs, lors des quarts de finale, Cyril m’a dit : « Qu’est-ce que tu fous là, toi, encore ? » (Rires.) Moi-même, je ne pensais pas arriver à ce stade du concours, mais je vais tout faire pour gagner.