Course à pied: «La Pontoise… en trio» est de retour ce samedi 10 décembre à Pont

« La Pontoise… en trio » constituera la quatrième manche du challenge « Triplettes des 4 vallées », qui se compose de cinq épreuves régionales et a pour but de promouvoir le jogging, en trio, du côté de Trois-Ponts, Stavelot, Sart-lez-Spa, Pont-Ligneuville et Malmedy. Un événement qui rassemble en général plus de 400 – 500 participants par manche.

« La Pontoise… en trio » se déroulera ce samedi 10 décembre dès 19h au départ des installations du RCS Bellevaux-Ligneuville à Pont.

Les parcours

Les parcours, quasi-identiques aux autres éditions (6 km et 13 km), se déroulent en pleine nature. « Ils vous feront découvrir la capitale de la truite au travers des sommets et vallées de l’Amblève et du Rû de Recht. Ils vous donneront l’occasion de découvrir certains lieux incontournables de notre beau village : le Pontager, la pisciculture Mathonet, les étangs du Ru de Recht, la Grotte de Pont, etc. », annoncent les organisateurs, qui précisent : « Le tracé de 13 kilomètres est typé trail et présente un dénivelé conséquent. Celui de 6km est quant à lui moins exigeant et conviendra également aux débutants. »

La fête

Et de poursuivre : « Comme chaque année, les organisateurs mettront les petits plats dans les grands pour vous faire vivre une soirée inoubliable : show sonore et lumineux au départ, sonneurs de cors de chasse sur le parcours, after de feu avec DJ Roger. Votre présence permettra de soutenir une bonne cause, une partie des bénéfices étant reversés cette année à l’ASBL Crac’sathon (une association qui vise à assurer du bien-être aux personnes atteintes d’un cancer dans le bassin de vie de Malmedy). »

Modalités pratiques

Les pré-inscriptions sont terminées depuis dimanche, mais il est toujours possible de s’inscrire sur place le jour de la course : 21€/équipe pour le 6 km ou 24€/équipe pour le 13 km.