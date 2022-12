Le Rotary Val d’Espierres se mobilise pour contrer la polyo

Dans ses missions, le Rotary Val d’Espierres souhaite, comme d’autres districts, contribuer à l’éradication de la polyo. « Il reste quelques foyers plus ou moins importants en voie d’éradication au Pakistan et en Afghanistan. On continue des campagnes de vaccination importante. Mais la vaccination coûte cher », explique un membre du Rotary Val d’Espierres.

Lire aussi Rotary Val d’Espierres: 40.000€ récoltés pour 7 associations de la région

Pour ce faire, les membres du Rotary Val d’Espierres récoltent des cartouches d’encres (pas de toner) tout au long de l’année. Elles sont ensuite envoyées à un organisme dans le Sud de la France qui les recycle. Chaque cartouche rapporte quelques centimes, « avec des milliers de cartouches, cela fait donc un don conséquent ».