Tentative de meurtre sur quatre personnes à l’esplanade de la citadelle de Namur: «Je ne sens plus mes doigts, on m’a retiré deux centimètres d’artère, les os étaient en mille morceaux, les nerfs étaient touchés»

Plusieurs groupes de fêtards étaient rassemblés à cet endroit lorsqu’une altercation a éclaté après qu’une des personnes présentes a demandé une cigarette au prévenu. Se sentant menacé, ce dernier s’est emparé d’une arme, un browning 357, qui se trouvait dans sa voiture. Une seule balle a été tirée en direction de quatre personnes et a traversé la main d’une première victime avant de se loger dans le thorax d’une seconde.

Un jugement relatif à la réalisation d’une expertise sera rendu le 9 janvier prochain. Constituée partie civile, la victime touchée à la main conserve en effet des séquelles de la scène. «Je ne sens plus mes doigts, je ressens comme une anesthésie locale à l’avant-bras droit. On m’a retiré deux centimètres d’artère, les os étaient en mille morceaux, les nerfs étaient touchés». La seconde victime touchée a pour sa part subi une incapacité temporaire de travail de six mois.