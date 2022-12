«Kylian Mbappé m’a brûlé les jambes»: l’incroyable réaction d’un joueur polonais à la Coupe du monde

La France a fait parler la poudre contre la Pologne (3-1) dimanche avec l’intenable canonnier Kylian Mbappé et le buteur record Olivier Giroud, poursuivant sa quête historique d’un doublé au Mondial avant un quart de finale samedi contre l’Angleterre de Harry Kane.

Mbappé… Il n’a pas encore 24 ans mais il compte déjà neuf buts (dont cinq au Qatar) en onze matches de Coupe du monde, soit un de plus que le Portugais Cristiano Ronaldo (en 20 matches) et autant que l’Argentin Lionel Messi (en 23 matches), superstars aux douze Ballons d’or cumulés.

Des chiffres fous pour des prestations XXL. « Mbappé m’a brûlé les jambes », a lancé Matty Cash, un latéral polonais qui, pour sa première Coupe du monde, pense toutefois que l’Anglais Kyle Walker peut l’arrêter.

« J’avais passé l’après-midi avant le match à regarder ses clips et je savais que ce serait un duel difficile. Quand il reçoit le ballon, s’arrête puis bouge, il est le joueur le plus rapide que j’ai jamais vu », a déclaré le défenseur d’Aston Villa. « Je lui ai demandé son maillot après le match et il me l’a offert. je suis ravi ».

Il pense donc que Walker pourra le bloquer. « Les Anglais n’ont pas besoin de conseils car ils ont Kyle qui peut jouer arrière droit et il est probablement aussi rapide que Mbappé. Il sait que le Français est incroyable, mais Kyle est le meilleur arrière droit d’Angleterre. Donc, si quelqu’un peut arrêter Mbappé, c’est bien lui ».