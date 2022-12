Moteurs – Ostbelgien Classic 2022: Lucien Letocart et Baptiste Gengoux vainqueurs, Lambert et Noelanders champions FIA!

Leaders samedi soir au terme de l’étape marathon, Lucien Letocart et Baptiste Gengoux (Opel Manta GSi) savaient que la partie serait serrée jusqu’au bout. Dimanche, le duo composé d’un pilote des Cantons de l’Est et d’un copilote déjà vainqueur de l’épreuve a tout donné, redoublant de concentration sur un parcours ramenant les équipages du Grand-Duché de Luxembourg à Eupen. Et même si dans leur sillage direct, cela pressait, Letocart et Gengoux ont tenu bon… et ils ont gagné !

« C’était une très belle édition, avec un tracé tout simplement exceptionnel dont Joseph Lambert a le secret », explique Baptiste Gengoux. « Hyper rythmé, sans le moindre instant de répit. Ce dimanche, c’était vraiment chaud, puisque Patrick et Yves sont revenus à 10 petits points seulement. Il était temps que ça se termine, mais sur l’ensemble du week-end, nous n’avons pas commis la moindre erreur. Je suis d’autant plus satisfait que Lucien n’avait plus roulé en régularité depuis Bastogne 2020. Bravo à lui ! »

Quant à Lucien Letocart, enfant d’Eupen, il était sur son petit nuage… « Tant Baptiste que moi avons un lien particulier avec l’Ostbelgien Classic. Remporter cette épreuve, ça me fait presque bizarre. Mais on l’a fait, et c’est vraiment génial… »

N’entrant pas en ligne de compte pour le titre FIA Historic Regularity Rally Trophy, Letocart et Gengoux ont donc devancé les nouveaux champions internationaux, Patrick Lambert et Yves Noelanders (BMW 2002 Ti) !

C’est la Volvo PV444 de Jean-Jacques Martens et Aswin Pyck qui a complété le podium final, s’offrant la 2e place du classement FIA, le tout à une petite vingtaine de points seulement des vainqueurs du jour, au terme de plus de 850 kilomètres d’épreuve !

Après deux erreurs coûteuses en points, Yves Deflandre et Jennifer Hugo (Porsche 911) ont dû se contenter du 4e rang final, soit la 3e marche du podium FIA.

« C’était une belle expérience, assurément la meilleure des trois éditions de l’Ostbelgien Classic », analysait Michael Bartholemy juste avant la cérémonie officielle de remise des prix. Ce millésime 2022 avait la signature de Joseph Lambert, ce qui signifie que le parcours a fait l’unanimité ! »