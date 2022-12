Natation: Alisée Pisane forfait pour les Mondiaux 25 m

Alisée Pisane, qui espérait étrenner sa première sélection pour un grand championnat senior en petit bassin dans deux semaines à Melbourne, a été contrainte de déclarer forfait. La Hutoise, sélectionnée sur 800 et 1.500 m libre, souffre, en effet, de l’épaule depuis les championnats de Belgique des 12 et 13 novembre dernier et a suivi les conseils du staff médical de sa fédération qui préférait qu’elle s’abstienne.

« Suite à ses douleurs, Alisée (NDLR : qui vit et s’entraîne à Martigues sous les ordres du Français Philippe Lucas) a récemment passé une IRM à Marseille à la demande du professeur Jean-François Kaux de l’ULiège », indique Philippe Midrez, le directeur technique francophone. « Elle souffre d’une tendinite et d’une bursite à l’épaule et il ne servait à rien de l’envoyer aux Mondiaux. Elle est donc rentrée en Belgique où elle est prise en charge par le CHU Liège pour sa rééducation. Quand elle recevra le feu vert de la faculté, elle retournera à Martigues. »

Avec le forfait d’Alisée Pisane, la délégation belge aux Mondiaux 25 m de Melbourne ne comportera plus que trois nageuses : Valentine Dumont (100, 200 et 400 m libre), Florine Gaspard (50 et 100 m brasse) et Fleur Vermeiren (50 m brasse).