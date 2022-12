Le procès de Salim El Messaoudi, accusé d’un meurtre à Molenbeek en 2020, débute ce mardi

La cour procédera, à 14h00, au tirage au sort des jurés. Les débats commenceront ensuite vendredi à 09h00.

Salim El Messaoudi est accusé d’avoir tué volontairement, et avec intention de donner la mort, un jeune homme appelé Omar, âgé de 28 ans, le 8 décembre 2020, dans le hall d’un immeuble à Molenbeek-Saint-Jean. Ce jour-là, Salim El Messaoudi était allé voir l’une de ses amies chez elle, dans un immeuble situé boulevard Léopold II. Alors que Salim se trouvait dans l’appartement, il a assisté à une dispute entre la victime, Omar, et la colocataire de son amie. Selon la version donnée par l’accusé, Omar a tambouriné à la porte à plusieurs reprises, en hurlant d’ouvrir immédiatement, et menaçant de mettre le feu.