Julie, 52 ans, doit vivre avec moins de 5 euros par semaine et se nourrit de crêpes pour survivre: «Quand tu rentres chez toi, tu ne te sens pas humaine»

Elle ne parvient plus non plus à nourrir ses animaux de compagnie. « Quand vous les regardez et qu’ils n’ont eu qu’un morceau de pain grillé par jour, vous ne vous sentez pas comme une bonne personne », regrette-t-elle. Face à l’augmentation des frais vétérinaires, les vétérinaires lui proposent désormais d’euthanasier gratuitement son berger allemand si elle n’a pas les moyens de payer les médicaments.