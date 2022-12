Guerre en Ukraine: des tirs de missile russes font deux morts dans le sud de l’Ukraine, les alertes antiaériennes retentissent à travers tout le pays

Cette vague de frappes russes a une nouvelle fois provoqué des coupures d’électricité et d’eau dans plusieurs villes du pays, ont annoncé les autorités locales et régionales.

Le gouverneur de la région de Zaporijjia (sud), Oleksandre Staroukh a indiqué sur Telegram qu’au moins «deux personnes ont été tuées et deux blessées» après que des missiles ont frappé des maisons individuelles dans le village de Novossofiïvka.

Selon le chef de l’administration militaire de Kryvyï Rig, dans le centre de l’Ukraine, «une partie de la ville est privée d’électricité, plusieurs chaudières et stations de pompage sont déconnectées». Les opérateurs à Odessa, grand port du Sud, et à Soumy, dans le nord-est, ont rapporté respectivement des coupures d’eau et de courant. Le courant a été également stoppé à Mykolaïv, dans le Sud, selon le maire Oleksandre Sienkevitch.