Le camping-car aussi passe à l’électrique

Ce n’est pour l’instant qu’un concept, mais il est très proche de la version de série. Ce ludospace compact, qui sera vendu aux alentours de 46.000 €, est propulsé par un moteur électrique de 122 ch et 245 Nm. Sa batterie située dans le plancher se recharge de 10 à 80 % en seulement 38 minutes sur les bornes haute puissance avec le chargeur CC de 80 kW. Grâce à son toit dépliable, il offre un lit de pavillon de 1,97 x 0,97 m. A l’arrière, la couchette rabattable mesure 2 x 1,15 m. On a même droit à un évier, à une plaque à induction ou au gaz, et à un mini frigo.

Panneau solaire intégré au toit

La plupart de ces éléments peuvent être démontés facilement par deux personnes en moins de 5 minutes, ce qui permet d’utiliser ce camping-car électrique pour les déplacements quotidiens. Et avec sa hauteur de moins de 2 m, il accède sans difficulté aux garages et parkings souterrains. Détail intéressant : l’EQT Marco Polo sera équipé d’un panneau solaire intégré au toit relevable. Il alimentera une batterie amovible bien pratique pour le camping.