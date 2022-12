L’Auberge de jeunesse de Tournai organise son premier marché de Noël samedi 10 décembre

Au programme : chocolat chaud, vin chaud, bières régionales et petite restauration, dix exposants régionaux (fleurs, bijoux, illustrations, gravures sur bois, bougies, zéro déchet et bien d’autres), concert de The Cryptids band off à partir de 18h30 et, surtout, présence du Père Noël !

Lire aussi Cinq médecins généralistes s’associent à l’Atelier Médical du Tournaisis pour combler le futur désert médical

Le rendez-vous est donné dès 12h au sein de l’Auberge de jeunesse de Tournai, 64 rue Saint-Martin. Durant cette journée, l’Auberge de jeunesse soutiendra le service de la jeunesse Les Tourelles, dédié aux enfants de 0 à 8 ans placés par les services de protection. « Noël est toujours pour nous l’occasion de mettre des paillettes dans les yeux des enfants », assure-t-on du côté de l’Auberge de jeunesse de Tournai.