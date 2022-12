«Coup de foudre avant Noël»: Teri Hatcher et James Denton, Susan et Mike de «Desperate Housewives», réunis à nouveau Dix ans après « Desperate Housewives », Teri Hatcher et James Denton se retrouvent pour ce téléfilm de Noël qui sent la guimauve. Crown Media United States

Par Frédéric Seront

Si, depuis plus d’un mois, les téléfilms de Noël squattent les cases de l’après-midi de la plupart des chaînes télé, c’est à un prime time que « Coup de foudre avant Noël » a droit ce vendredi sur RTL et lundi sur TF1. C’est que, pour le coup, il peut se targuer d’une affiche pour le moins originale puisqu’on y retrouve Teri Hatcher et James Denton, alias Susan Mayer et Mike Delfino dans « Desperate Housewives », le couple iconique qui a fait battre le cœur des téléspectateurs (et téléspectatrices) durant les sept saisons du feuilleton, avant que le personnage de Mike connaisse une fin tragique. Lire aussi Teri Hatcher et James Denton, Susan et Mike de «Desperate Housewives», sont à nouveau réunis à l’écran, et ils sont ravis (vidéo) James Denton incarne cette fois un rôle à l’opposé de celui du plombier de Wisteria Lane, puisqu’il campe Ethan Holt, un chef de projet dans une société de construction et d’immobilier. Il travaille avec Sean Doyle, un cadre dirigeant aux méthodes peu scrupuleuses. A la veille de Noël, Sean demande à Ethan de menacer Lottie Fedelman, une vendeuse de journaux, car elle refuse de céder alors que le promoteur veut raser tout le quartier où se trouve sa boutique. Mais Joyce (jouée par Teri Hatcher), l’épouse d’Ethan, conseille à son mari de ne pas faire pression sur Lottie, car ça ne lui ressemble pas. Elle lui rappelle qu’en ce 24 décembre, cela fait exactement vingt ans qu’ils se sont rencontrés dans un ascenseur tombé en panne où ils sont restés coincés durant quatre heures.

Mais Ethan, contrarié, se dit que s’il avait été moins gentil et qu’il avait pris l’ascenseur avec Sean et pas avec Joyce ce jour-là, sa vie aurait été très différente. Le père Noël, qui l’entend formuler ce vœu, l’exauce. Ethan se réveille et n’est plus marié à Joyce mais est Pdg de Doyle et Holt, il a un chauffeur, une belle maison et un bureau luxueux. Joyce, elle, est devenue une avocate qui s’oppose à ses projets. Le père Noël explique alors à Ethan qu’il devra comprendre ce qui est important avant Noël. Sinon, il oubliera tout de son autre vie et restera enfermé dans son existence de célibataire richissime…