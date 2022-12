Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Stop ou encore ? Visage fermé, son regard vide s’est perdu dans les reflets crépusculaires du désert arabique. Eden Hazard a quitté Doha le cœur lourd et l’esprit perforé par cette lancinante interrogation.

Au bout d’un tournoi totalement raté, sur le plan collectif s’entend, difficile de faire preuve de mansuétude pour un groupe qui a manqué d’un peu de tout, même de cette unité jamais lézardée en dix années de vie commune. Dans ce maelström d’émotions négatives, le capitaine des Diables s’interroge, légitimement, sur son avenir en sélection.

Après 126 matches (33 buts et 36 passes décisives), la carrière internationale d’Eden (31 ans) est plus que jamais en pointillé. Les quelques jours de vacances en famille que le Brainois s’est octroyés avant de reprendre la direction de Madrid seront emplis de cogitations, ils seront propices à une forme d’introspection pour un joueur paraissant désorienté, au milieu d’un carrefour d’incertitudes.

Les matches de qualification pour le prochain Euro se profilent déjà, inscrits à l’encre de la revanche sur le calendrier du printemps 2023 (le 24 mars en Suède) : avec ou sans le joueur le plus doué que la Belgique ait enfanté ?

Eléments de décryptage en compagnie de quatre anciens joueurs devenus analystes, Philippe Albert, Nordin Jbari, Frédéric Waseige et Philippe Vande Walle.

L’avenir des Diables doit-il s’écrire sans Eden ?

Trois saisons aussi blanches que le maillot du Real ont forcément rendu ce joueur hyperdoué quasi méconnaissable, « son temps de jeu famélique depuis son arrivée à Madrid le plonge dans une situation quasi inextricable » résume Philippe Albert. « Sa double accélération, son coup de reins, des dribbles enchaînés, on ne les verra hélas plus, je le crains. J’en suis le premier attristé, car ce joueur fantastique m’a personnellement ébloui pendant de longues années et restera à mes yeux le meilleur joueur belge de tous les temps, mais je ne pense pas qu’Eden ait encore beaucoup de choses concrètes à apporter à l’équipe nationale. »