«Histoires de familles»: retour sur l’enlèvement du baron Empain

Lorsqu’il fut libéré, le retour à la vie normale ne fut pas des plus simples. « Dans mon parcours, je ne me suis pas fait que des amis. Alors que je pensais revenir en héros, j’ai découvert que seul mon labrador était heureux de me revoir. Je me suis fait très vite évincer de la tête du groupe. Ma femme m’a aussi quitté. » Et d’avouer qu’il en voulait plus à ses proches qu’à ses ravisseurs. « Sans ceux qui m’ont trahi, j’aurais repris ma vie et mon cauchemar n’aurait duré que deux mois. Là, en revenant, j’ai tout perdu. » Une vraie histoire de famille !