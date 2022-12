«Star Academy, du château à la victoire»: suivez les premiers pas d’Anisha après son sacre à la Star Ac’ Deux semaines après la victoire d’Anisha, TF1 livre un documentaire sur l’extraordinaire retour de la « Star Ac’ ». Et d’y suivre la gagnante dans ses premiers pas en dehors du château. Capture TF1

Par Lenny Verhelle

Plus de vingt ans après le coup d’envoi de la première « Star Academy », la relève de Jenifer est assurée avec Anisha ! À 22 ans, la demoiselle originaire de Madagascar a remporté les faveurs du public face à la perfectionniste Enola. Une vraie surprise pour celle qui n’avait jamais envisagé de devenir une artiste. « Je n’ai pas forcément chanté toute ma vie », nous avoue la chouchoute de Slimane et Claudio Capéo, qui n’a pas connu une enfance dorée. « Je chantonnais quand j’étais petite, j’ai appris à jouer de la guitare toute seule, chez moi… mais je ne me suis jamais permis de rêver d’être chanteuse, ni de devenir une grande musicienne. En revanche, je me permettais de rêver de m’en sortir un jour. » de videos Lire aussi «Je ne voulais pas forcément en parler»: Anisha («Star Academy») revient sur son enfance difficile à Madagascar Ce n’est qu’une fois adolescente qu’Anisha, qui entreprendra plus tard des études en management, comprend l’importance de la musique dans sa vie. « La reprise de The show must go on par Grégory Lemarchal m’a beaucoup touchée. A l’époque, je ne savais pas qu’il avait fait la Star Academy ! Je ne connaissais pas l’émission. J’ai ensuite beaucoup chanté du Queen, du Scorpions et du gospel, sans vraiment savoir ce que je valais. J’ai fait quelques scènes vite fait avec des petits groupes, puis je suis arrivée en France, et c’est là que tout a commencé pour moi. »

De nature solitaire, Anisha s’est fait violence en participant aux castings de « Star Academy » après avoir été repérée lors d’un concert sur inscription. « Avant de faire la Star Ac’, j’appréhendais d’y participer et aujourd’hui, j’appréhende le retour à la vie réelle ! » nous souffle la jeune Malgache. « Le château a été notre réalité pendant six semaines, on s’est habitués et maintenant, il nous faut sortir de notre bulle. Ça me fait un peu peur, mais je garde les pieds sur terre. »

Lire aussi Que va faire Anisha des 100.000 euros remportés suite à sa victoire de la «Star Academy»? Elle nous répond! Son après-«Star Ac’» Si elle vient de décrocher un chèque de 100000 euros et un contrat pour réaliser un album avec la maison de disques Sony, Anisha n’a pas pour autant l’intention d’abandonner ses études, qu’elle adore. « La musique va prendre beaucoup de place, mais j’ai toujours su jongler entre travail et études, alors ça ne va pas être difficile pour moi d’obtenir mon diplôme, sachant que c’est presque la fin. Je suis dans la dernière année, ce serait bête de ne pas aller jusqu’au bout ! »

Quant à l’album : « On n’en a pas encore parlé avec Sony, mais j’aimerais apporter une touche un peu folk, un peu pop rock », nous confie Anisha. « Un peu de symphonie aussi, et de la country ! Mais ça va être difficile de combiner tout ça. (Rires.) On verra comment on va faire, mais ce sont vraiment des choses qui me ressemblent en tout cas. Je voudrais aussi apporter de la douceur, un peu de puissance et, surtout, des émotions ! De la joie, et transmettre les notions de courage, d’amour… Bref, sortir un disque qui me reflète. » C’est tout ce qu’on lui souhaite !