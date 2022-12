Bonnie est mère de deux enfants et n’en peut plus de se faire aborder par des hommes partout où elle va: «J’ai été approchée par des hommes mariés lors de mes achats de jouets pour mes enfants»

Bonnie Slayed est mariée à son mari Tommy, avec qui elle a deux enfants. Si tout va bien dans sa vie, elle fait face à un gros inconvénient dans ses sorties quotidiennes. « J’ai été approchée par des papas à de nombreuses reprises lors de mes achats de jouets pour mes enfants », explique-t-elle au Sun. « Les papas viennent me voir et me disent ‘S’il vous plaît, dites-moi que vous êtes une mère célibataire afin que je puisse vous donner mon numéro’ ».

Bonnie et son mari travaillent tous les deux en tant que créateurs de contenu sur OnlyFans et, en 2021, ils ont déclaré avoir quitté leurs 9 à 5 emplois pour créer du contenu pour le site à plein temps, car ils y voyaient un moyen d’être flexibles avec leurs horaires de travail et pour passer plus de temps avec leurs enfants.