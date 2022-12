Coupe du monde: un Livakovic héroïque permet à la Croatie d’éliminer le Japon aux tirs au but (1-1, 3-1 après t.à.b, vidéos)

La Croatie s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde après sa victoire aux tirs au but (1-1, 1-3 t.a.b.) contre le Japon lundi en huitièmes de finale.

En première période, Daizen Maeda a donné l’avance au Japon (43e) avant qu’Ivan Perisic ne rétablisse l’égalité en début de seconde période (55e). Les deux équipes n’ont finalement pas réussi à inscrire le but de la victoire dans le temps réglementaire pour s’offrir la première prolongation de ce Mondial.

Lors des prolongations, les deux équipes se sont montrées plus prudentes et ont dû se départager aux tirs au but où Dominik Livakovic a offert la qualification à la Croatie en repoussant trois tirs japonais.

En quarts de finale, la Croatie affrontera le vainqueur du huitième de finale entre le Brésil et la Corée du Sud, prévu lundi soir à 20h00 heure belge.

