«Underwater»: quand Kristen Stewart boit la tasse Ce film fantastique et d’horreur, avec aussi Vincent Cassel, a fait plouf à sa sortie, mais mérite une seconde chance. DR

Par Jean-Jacques Lecocq

On ne peut nier chez Plug RTL une propension certaine à aligner les nanars fantastiques et les séries Z les plus improbables, comme encore récemment « Abraham Lincoln : Chasseur de vampires » (il fallait y penser !). Ils offrent parfois des soirées bien divertissantes, même si c’est à leur détriment, comme on s’amuse à regarder, généralement en bande, « Sharknado » ou « Détour mortel4 ». Pourtant, ce soir, avec « Underwater », on n’est pas dans la culture de navets, même s’il s’en est fallu de peu ! On est même au départ dans le projet hollywoodien déjà cher (dans les 70 millions de dollars) construit autour d’une star, Kristen Stewart en l’occurrence, et un faire-valoir de taille avec le Frenchy Vincent Cassel. Une vraie machine à cash.

L’ex-Bella Swan de « Twilight » campe l’une des employées d’une gigantesque société de forage qui a établi une station sous-marine dans la fosse des Mariannes, soit l’endroit le plus profond de la croûte terrestre. Après un terrible choc, la base explose. Seuls quelques rescapés s’en sortent et doivent tout faire pour remonter avant la désintégration totale de la station. Mais ils vont se retrouver opposés à une présence hostile inattendue… Ils seront encore moins nombreux à arriver à la surface !

Le film ressemble à ce qu’il est, une resucée d’« Abyss », de James Cameron, et des « Alien », voire des films catastrophes comme « L’aventure du Poséidon », avec des moyens inversement proportionnels à l’originalité de l’inspiration. Le scénariste Adam Cozad ne s’en cache pas, d’ailleurs, puisqu’il revendique dans la création du personnage de Norah, joué par Kristen Stewart, l’influence de Ripley, immortalisée par Sigourney Weaver dans la saga « Alien » : « Ce n’était pas important que Ripley soit un homme ou une femme, et ça a fait d’elle une pionnière. Personne n’avait jamais écrit un tel personnage avant. Elle nous a servi de modèle et nous a poussés à faire de Norah un personnage dont la trajectoire n’a rien à voir avec son sexe. Ça semble être une représentation vraiment authentique, et vu le monde dans lequel on vit, on avait le sentiment que c’était le bon message à faire passer. »

Zéro prise de tête

Mais parfois, on a juste envie de voir ces films « à la manière de », qui renouent avec un plaisir primaire que les suites officielles offrent trop rarement. L’amateur du genre passe donc un bon petit moment, sans prise de tête, avec une introduction assez réussie en matière de claustrophobie avant l’élimination un peu mécanique de la plupart des survivants. Si le film a fait plouf en salle, il le doit moins à son manque indéniable de personnalité qu’à des paramètres extérieurs.

Réalisé en 2017 par William Eubank, « Underwater » a vu sa sortie handicapée par deux facteurs. En premier, le rachat de la 20th Century Fox par Disney. Il fait partie de cette cohorte de films restés en stand-by lors du changement de propriétaire, et sortis finalement en catimini, parce que le nouveau possesseur ne veut pas investir en promo sur un produit de l’ancien. En second, cette sortie a été in fine programmée au début d’une certaine année 2020, dont il n’est pas besoin de rappeler qu’elle ne réussit pas tellement à toute activité nécessitant la présence d’au moins deux personnes en extérieur. Quand ça veut pas, ça veut pas.

