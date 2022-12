«Concours Eurovision de la chanson Junior 2022»: on peut voter pour son propre pays!

À défaut d’y arriver dans la version adulte, où depuis Marie Myriam en 1977, ils rentrent à chaque fois bredouilles, ils tentent donc de se distinguer dans la version kids. Cette année, c’est Lissandro, 13 ans, qui défendra les couleurs bleu-blanc-rouge avec sa chanson « Oh Maman ! », un mélange de rock et de pop qui n’étonnera pas quand on sait que le garçon est fan d’Elvis Presley.

Il chante en cinq langues et fait aussi du doublage de séries et de dessins animés. Particularité de l’Eurovision Junior, c’est de pouvoir voter pour son propre pays, contrairement à l’Eurovision classique. Ce qui fausse, on le reconnaîtra, les résultats en favorisant les grands pays. Et autant dire que les Français comptent bien voter pour eux-mêmes.