L’Espagne favorite face au Maroc pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde: la Roja n’a jamais été sortie deux fois de suite en huitièmes

Qualifiée de manière angoissante avec une défaite pour son dernier match de groupe, l’Espagne est installée en position de favori de cette rencontre, à une cote de 1.64. Le partage est donné à 3.95 et le succès du Maroc à 6.40. Cette cote particulièrement haute a tout pour inciter à miser sur une victoire marocaine au terme d’un match très serré. Les amateurs de présages pointeront sur une surprise vu que le « 1 » est à l’honneur dans ces huitièmes de finale et que les Lions de l’Atlas évolueront à domicile au stade Education City d’Al Rayyan. Néanmoins, notre modèle de prédiction accorde au Maroc 12,55 % de chances de gagner contre 63,6 à l’Espagne, qui n’a jamais été sortie deux fois d’affilée en huitièmes de finale.

Au vu de leurs performances au premier tour, les deux équipes au football offensif pourraient marquer chacune un but. Nous voyons l’Espagne, qui a inscrit au moins un but lors de ses 24 dernières rencontres, marquer à nouveau et nous nous attendons à ce que le Maroc le fasse également vu son potentiel offensif face à une ligne arrière espagnole perfectible. Même si cela n’est arrivé qu’une seule fois lors des sept derniers matchs des Lions, nous tenterons « les deux équipes marquent » offert à 2.23.

Les deux équipes ont fait preuve de fair-play jusqu’à présent

Après la défaite face au Japon, Luis Enrique aura sans aucun doute tenté de remobiliser ses joueurs. Il faudra donc s’attendre à ce que la Roja prive son adversaire de ballons, ce qui ne convient pas forcément au style de jeu du Maroc, qui s’appuiera une fois de plus sur sa solidité défensive. Dans la foulée, les arrières seront obligés de tacler et cela nous pousse à tenir à l’oeil les cotes des « plus de deux tacles » des joueurs défensifs de Walid Regragui : Noussair Mazroui (1.21), Romain Saiss (1.51). Nayef Aguerd (1.61) et Sofyan Amrabat (1.66).

Avec le milieu Rodri, replacé dans l’axe, la défense de la Roja n’a pas vraiment apporté entière satisfaction jusqu’ici. Elle a laissé trop d’opportunités aux attaquants adverses. Même s’il a marqué contre le Canada, Youssef En Nesyri n’est pas au top mais les amateurs de bonnes cotes pourraient bien mettre une pièce sur un « En Nesyri buteur » donné à 5.75. Côté espagnol, nous épinglerons les qualités de passeurs de Pedri et de Gavi offerts respectivement à 5.00 et 7.00.

Jusqu’ici, les deux équipes ont fait preuve de fair-play en comptant moins d’un carton jaune par match (0,7 Maroc – 0,3 Espagne). Vu le contexte, nous pensons que la tendance ne devrait pas se maintenir. Nous penchons pour « plus de 4,5 cartons jaunes » donné à 1.82.

Les pronostics cités dans l’article n’engagent pas la rédaction.