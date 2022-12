Tomy Delmotte tué d’un coup de poing à Gosselies: Anas Ateyaoui condamné à 5 ans de prison, «nous allons faire appel et nous expliquer devant la cour d’appel»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le soir des faits, Tomy est de sortie en boîte à Gosselies pour fêter son nouveau contrat de travail au sein de la firme Securitas. Accompagné de deux amis, il est impliqué dans une altercation verbale avec Anas Ateyaoui, à propos d’une cigarette. Un motif futile… Aucune bagarre ne se produit au sein de l’établissement, mais Anas suit Tomy Delmotte jusque sur le parking. Pour en découdre. Un seul crochet du gauche, décoché en pleine mâchoire, suffira à envoyer Tomy au tapis. Définitivement. Le jeune homme est décédé dans un fossé avant l’arrivée des secours. Un drame pour sa famille. Anas Ateyoui est rapidement interpellé après les faits. En aveux, il est inculpé de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Il fait défaut

Il faudra 5 longues années pour que ce terrible dossier aboutisse devant le tribunal. Un délai que les proches de Tomy ont mis à profit pour tenter d’infléchir le cour de la justice, pour tenter d’obtenir la requalification des faits en meurtre ou en assassinat et donc un procès en assises. « Un boxeur sait où frapper », estimaient-ils. Ils n’ont pas eu gain de cause durant la procédure et toujours pas devant le tribunal correctionnel de Charleroi qui a décidé que rien ne permettait d’établir la moindre intention homicide dans le chef d’Anas, qui n’a porté qu’un seul et unique coup avant de quitter le parking.