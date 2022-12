Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Florentin, lorsqu’on te croise, on pense tout de suite à l’émission « Mariés au premier regard ». Depuis, comment réagissent les gens dans la rue ?

Ça dépend des régions : en province de Luxembourg, on me demande encore de faire des photos, que ce soit dans la salle de sport ou en faisant du shopping. En revanche, quand je me balade dans les grandes villes, les gens sont surpris et n’osent pas m’interpeller. Mais depuis la sortie de mon livre, on me demande des dédicaces.

Ta vie fut médiatisée depuis ton apparition à l’émission et pendant des mois, les médias et beaucoup d’autres personnes ont gravité autour de toi. Aujourd’hui, l’attention s’est estompée de manière générale. Comment as-tu géré l’avant et l’après émission ?

Avant la diffusion de l’émission, j’ai essayé de digérer mon divorce comme je le pouvais. Cette période a été surprenante dans tous les sens du terme. J’ai vécu une vie que je ne connaissais pas, entre strass et paillettes. Il faut savoir que la saison 4 de « Mariés au premier regard » avait battu tous les records en termes d’audience. Je ne m’attendais pas à ce que ça prenne autant d’ampleur. Du jour au lendemain, on devient une star sur les réseaux sociaux, des gens frappaient à ma porte, je recevais des milliers de messages bienveillants comme haineux. Bref, un vrai tourbillon. J’ai pu traverser cette période particulière grâce à Junior, ancien candidat de la saison 4 qui est devenu à ce jour un ami proche. Il m’a beaucoup aidé et écouté pendant cette période. Je ne me sentais pas seul car au final, lui et moi vivions la même chose.