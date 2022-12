Cinq enfants, dont un bébé d’un an, et deux adultes intoxiqués au CO à Boussu: toute la famille à l’hôpital

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une intervention peu banale s’est déroulée ce dimanche après-midi. Les pompiers de Dour ont été alertés qu’une famille intoxiquée au monoxyde de carbone (CO) s’était rendue aux urgences de l’hôpital d’Hornu. Cinq enfants, dont un bébé d’un an, et deux adultes se sont présentés à la suite de symptômes : vomissements, maux de tête…