Séance physique sur la plage ce lundi après-midi pour le Sporting de Charleroi

Le Sporting de Charleroi poursuit son stage sous le soleil de Turquie. Pendant que Marco Ilaimaharitra, Ali Gholizadeh, Stefan Knezevic et Jules Van Cleemput ont travaillé chacun de leur côté, les autres joueurs du noyau carolo ont travaillé sur la plage. Après avoir pris un coup en matinée, Amir Hosseinzadeh n’a pas participé non plus à la séance collective de l’après-midi qui consistait en du travail physique au bord de la mer Méditerranée.

Le travail était divisé en deux entre une partie physique, donc, et une autre plus ludique et technique de « foot-volley ».