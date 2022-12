À l’approche des fêtes de fin d’année, Yves et ses pinceaux mettent de la magie dans le centre-ville de Marche-en-Famenne

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Au regard de la crise énergétique en cours, l’ADL (Agence de développement local) a proposé au Collège communal de réitérer le projet de Vitrophanie mis en place en avril 2022, et de l’adapter à la thématique de Noël et des fêtes de fin d’année. Et c’est Yves Piedboeuf, un artiste peintre de la région, qui a décroché l’appel d’offres lancé par l’ADL de Marche. Professeur à l’Académie des Beaux-Arts de Saint-Luc à Liège, ce dernier nous a accordé un peu de son temps, entre deux cours, pour nous parler de sa passion.