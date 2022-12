«Bien sûr qu’on est rémunérés»: trois élèves évoquent le salaire qu’ils ont perçu grâce à la «Star Academy»

Le 26 novembre dernier, le château de Dammarie-les-Lys fermait ses portes, sacrant Anisha grande gagnante de cette saison 2022. Une édition qui a rencontré un franc succès, poussant TF1 à renouveler l’émission culte pour une saison 2023, plus longue cette fois.

Si Anisha est repartie avec les 100.000 euros et le contrat chez Sony Music, tous les élèves ont été payés, comme le révèlent Cenzo, Chris et Stanislas, invités de l’émission « Less & The City », sur Radio VL.