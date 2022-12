Après l’échec de la Coupe du monde, Romelu Lukaku va écourter ses vacances pour revenir en force avec l’Inter!

Malgré la grosse frustration de la Coupe du monde, Romelu Lukaku est bien décidé à rebondir au plus vite. Touché à la cuisse, l’attaquant des Diables rouges n’a pas pu démarrer la moindre rencontre des Diables rouges au Qatar. Monté au jeu en fin de match face au Maroc, puis à la mi-temps contre la Croatie, Lukaku a eu les occasions pour permettre à la Belgique de se qualifier pour les huitièmes de finale, mais il n’est pas parvenu à les concrétiser. Et malgré sa grosse déception au coup de sifflet final, l’attaquant de l’Inter veut directement tourner la page.

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Big Rom aurait voulu rejoindre directement ses coéquipiers de l’Inter Milan en stage à Malte après l’élimination des Diables au Qatar. Mais son coach Simone Inzaghi aurait finalement réussi à le convaincre de prendre quelques jours de repos. Il ne devrait toutefois pas profiter des dix jours de congé auxquels il avait droit.

« Il aurait aimé se remettre directement dans le bain. Objectif : mieux se préparer et reprendre le championnat en force », écrit le quotidien transalpin. « Mais en parlant avec le club et le staff médical, il a convenu qu’après tous les sacrifices consentis pour revenir de sa double blessure à la cuisse gauche, il vaudrait mieux un repos ’actif’ ». Après un début de saison compliqué, aussi bien en club qu’en sélection, Lukaku semble bien décidé à lancer définitivement son exercice 2022-2023 et à marquer les esprits avec l’Inter Milan.